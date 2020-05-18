Konya'da baraj gölünde ağ gözlerine takılan canlı balıklar kurtarıldı
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Konya'da baraj gölünde ağ gözlerine takılan canlı balıklar kurtarıldı

Konya'da, Altınapa Barajı'nda yürütülen denetimlerde takıldığı balıkçı ağlarından üreme döneminde yer alan çok sayıda tatlı su balığının yanısıra su kuşu, kaplumbağa ve kurbağalar da kurtarılarak yaşam alanı olan sulara yeniden bırakıldı.

Konya'da baraj gölünde ağ gözlerine takılan canlı balıklar kurtarıldı
18.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:22

Konya'da, Altınapa Barajı'nda yürütülen denetimlerde takıldığı balıkçı ağlarından üreme döneminde yer alan çok sayıda tatlı su balığının yanısıra su kuşu, kaplumbağa ve kurbağalar da kurtarılarak yaşam alanı olan sulara yeniden bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi'nin koordinesinde Altınapa baraj gölünde kaçak balık avına karşı gerçekleştirilen denetim ve kontroller sürüyor.

Denetimlere, Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ile Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAOBDER) üyesi gönüllüler de destek veriyor.

Üreme döneminde karnı havyarla dolu olan balıkları avlamak isteyenlerin serdiği ağları baraj gölünde su yüzeyinde tek tek bularak tekneye çekip toplayan ekipler, ardından ağları kıyıya çıkarıyor.

Balıkçı ağları tekneye çekilirken ağ gözlerine takılan çok sayıda canlı olduğu tespit edilen istilacı türler dışındaki sazan ve kadife balıkları da ağ gözlerinden kurtarıldıktan sonra tatlı sulara yeniden bırakılıyor.

Gönüllüler, bazen uzun uğraşlar verdiği balıkları "kurban olduğum" sözleriyle ağlardan kurtardıktan sonra öperek sulara iade ediyor. Denetimlerde, balıkların yanısıra ağlara takılan 1 su kuşu ile kaplumbağa ve çok sayıda kurbağa da kurtarılarak yeniden ait olduğu yaşam alanı olan baraj gölü sularına salındı.

Baraj gölü yüzeyinde son iki günde, ele geçirilen 900 metrelik balıkçı ağının Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile KOSKİ ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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