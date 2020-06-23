Konya'da balon turizmi için test uçuşu yapıldı
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Konya'da balon turizmi için test uçuşu yapıldı

Konya'da balon turizmi için test uçuşu yapıldı Konya semalarında sıcak hava balonu uçuşu test edildi.

23.06.2020 17:30 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:36

Konya'da balon turizmi için test uçuşu yapıldı

KONYA - Konya semalarında sıcak hava balonu uçuşu test edildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ), Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Konya'nın balon turizmine açılması için başlattığı çalışmanın ilk etabında Konya semalarında sıcak hava balonu uçuşu test edildi.

Test uçuşu için Nevşehir'den gelen özel firma yetkilileri sıcak hava balonuyla Altınapa Barajı mevkiinden kalkış yaparak Konya semalarında süzüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan NEÜ Rektör Yardımcısı ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Doğan, üniversite olarak Konya'nın balon turizmine açılması için girişimde bulunduklarını söyledi. Doğan, "Tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Konya'da ilk defa sıcak hava balonu test uçuşu gerçekleştirmiş olduk. Üniversitemizin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin yürüttüğü bu faaliyete katkılarından dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyoruz. Balon Turizmi ile ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin alınması için de gerekli işlemler başlamış durumda ve test uçuşu için seçtiğimiz firmamız da buraya gelerek uçuşu gerçekleştirmiş oldu. Konyamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Test uçuşu esnasında elde edilen verilerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile paylaşılarak Konya Bölgesinin balon turizmine açılması konusunun değerlendirileceğini aktaran Prof. Dr. Oğuz, "Konya'nın balon turizmine açılması halinde turizm faaliyetlerine bir yenisi daha eklenerek şehre artı bir değer kazandırılmış olacak. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizde ise, bu faaliyetle ilgili araştırma ve geliştirme alanı oluşturmuş olacağız. İlerleyen zamanlarda da balon pilotları yetiştirmeyi gündemimize alacağız" ifadelerini kullandı.

Balonda uçuş gerçekleştiren NEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Barış Gökçe, "Yukarıya çıktığımızda Altınapa Barajı, Küçükmuhsine Mahallesi ve Takkeli Dağı'nın görüntüsü oldukça güzeldi. Sabahın ilk ışıklarıyla Konya, gün ışığı ve sisin altında göründü. Alternatif uçulabilecek alanları da gözleme şansı bulduk" dedi.

Eğitmen Pilot Memiş Kağan Altunsoy ise, rüzgarın az olmasıyla başta gölün oluşturduğu görselliği kaybetmeden 1 saat boyunca havada kaldıkları güzel bir uçuş gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Konya'da balon turizmi için test uçuşu yapıldı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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