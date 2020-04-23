Konya'da balkonlardan İstiklal Marşı sesleri yükseldi Konya'da balkonlardan İstiklal Marşı sesleri yükseldiKONYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle saat 21.00 evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Konya'da balkonlardan İstiklal Marşı sesleri yükseldi KONYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle saat 21.00 evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Kaynak: DHA