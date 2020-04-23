Konya'da balkonlardan İstiklal Marşı sesleri yükseldi
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23 Nisan, Konya, Güncel, Haber

Konya'da balkonlardan İstiklal Marşı sesleri yükseldi

Konya'da balkonlardan İstiklal Marşı sesleri yükseldiKONYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle saat 21.00 evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

23.04.2020 23:51 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:57

Konya'da balkonlardan İstiklal Marşı sesleri yükseldi

KONYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle saat 21.00 evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Konya'da balkonlardan İstiklal Marşı sesleri yükseldi

Kaynak: DHA

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