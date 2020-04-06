Konya'da balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı Konya'nın Beyşehir ilçesinde balkonda mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balkonda mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hacıarmağan Mahallesi'ndeki apartmanın 3. katında yalnız yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Kıvrak, evinin balkonuna çıktı.

Rüzgar yüzünden kapının hızla örtülmesiyle balkonda mahsur kalan yaşlı kadın, yoldan geçenlere seslenerek yardım istedi.

Kıvrak'ın yardım çağrısını duyan kişinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibi, yaşlı kadının evinin diğer balkonuna merdiven uzatarak içeri girdi. Ekipler, balkonun kapısını açarak Kıvrak'ı kurtardı.

Yaşlı kadın, kendisini kurtaran itfaiye ve polis ekiplerine, "Allah razı olsun, beni kurtardınız." diyerek teşekkür ettikten sonra para vermek istedi.

Ekipler, bu işin görevleri olduğunu belirterek, parayı kabul etmedi.

Kaynak: AA