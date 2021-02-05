Balıkçı Hali'nde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkçı Hali'nde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA'da Balıkçı Hali'nde balıkçı 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesindeki Balıkçı Hali'nde meydana geldi. Balıkçı iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ