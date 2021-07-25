Konya'da bahçesindeki ağacı kesmeye çalışan vatandaş boynundan yaralandı
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Konya'da bahçesindeki ağacı kesmeye çalışan vatandaş boynundan yaralandı

Konya'da bahçesindeki ağacı kesmeye çalışan vatandaş boynundan yaralandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Konya'da bahçesindeki kuruyan ağacı spiral makinesi ile kesmeye çalışan vatandaş, bir anda kontrolü yitirince boynundan ağır yaralandı.

Konya'da bahçesindeki kuruyan ağacı spiral makinesi ile kesmeye çalışan vatandaş, bir anda kontrolü yitirince boynundan ağır yaralandı.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Yakınca Sokak'ta Abdullah P. (38), bahçedeki kuruyan ağacı spiral makinesi ile kesmek istedi.

Bu sırada Abdullah P, makinenin elinden kayması üzerine boynundan yaralandı. Çevredekilerden yardım isteyen Abdullah P. çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavisi süren Abdullah P'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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