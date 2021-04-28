Konya'da baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Konya'da baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada

KONYA - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi akşam saatlerinde Cihanbeyli-Yunak yolu Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkan Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin bulunduğu motosiklet ile caddede seyir halindeki D.K. idaresindeki Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan Suriyeli aileden baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, anne ise yaralı olarak kurtuldu.

Öte yandan, baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, ara yoldan çıkan motosiklete ticari aracın çarpması ve bir kişinin havada savrulması yer alıyor.

Konya'da baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Konya'da baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Konya'da baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Konya'da baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konya'da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada
Konya'da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada
MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Vedat Bilgin Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Ebru Gündeş Serdar Ortaç
Spor Diego Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konya'da baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 18:36:08. #1.16#

title