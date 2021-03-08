Konya'da baba 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Apartman önündeki kalabalık 112 acil sağlık ekiplerinden görünüm Konya'da baba 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdüKonya'da bir baba, oğlunu boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.
Apartman önündeki kalabalık
112 acil sağlık ekiplerinden görünüm Konya'da baba 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Konya'da bir baba, oğlunu boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.
Merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta site görevlisi olarak çalışan İ.K. (32), evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu H.K'yi boğarak öldürdü.
Olaydan sonra polisi arayan İ.K, "Ben birini öldürdüm." dedi.
Polis ekiplerini yolda karşılayan ve eve götüren İ.K. gözaltına alındı.
Eve gelen çocuğun diğer yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı