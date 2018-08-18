Konya'da Azerbaycanlı Kadının Öldürülmesi

Konya'da 3 çocuk annesi Azerbaycanlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı ile biri avukat iki kişi gözaltına alındı.

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'nde, Azerbaycan uyruklu Saide Yükselir'in (50) tabancayla öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde, firari zanlı Rahim A'nın yakalanması için özel ekip kuruldu.

Polis, 2002 yılında iki kişiyi öldürmek suçundan girdiği cezaevinden 11 yıl sonra şartlı tahliye ile çıktığı tespit edilen Rahim A'nın önce Eskişehir'e ardından da Antalya'ya gittiğini belirledi.

Sahte kimlik ve ölen bir Suriyeli adına kayıtlı telefon hattı kullandığı tespit edilen Rahim A, düzenlenen operasyonla Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yakalandı.

Rahim A'nın kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen avukat S.E.G. ile arkadaşı E.G. de gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlılardan Rahim A'nın ifadesinde, "Saide kendi kendini vurdu. Ben de korktum, kaçtım." dediği öğrenildi.

Rahim A'nın, Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin arasına karışıp yurt dışına çıkmayı planladığı da öne sürüldü.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Rahim A, tutuklandı, S.E.G. ve E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 Temmuz'da, Galericiler Sitesi'nde, Azerbaycan uyruklu Saide Yükselir tabancayla vurulmuş, yaralanan Yükselir'in, ölmeden önce kendisine yardım etmeye çalışanlara "Kim yaptı?" sorusuna, "Rahim" cevabını verdiği iddia edilmişti.

Üç çocuk annesi Yükselir'in birlikte yaşadığı Rahim A'nın kaçtığı araç, Selçuklu ilçesinde terk edilmiş halde bulunmuştu.