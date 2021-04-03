Konya'da ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Karatay ilçesinde bir sanayi sitesindeki imalathanede çıkan yangın hasara yol açtı.

Konya'nın Karatay ilçesinde bir sanayi sitesindeki imalathanede çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Aykent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bir imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle imalathanede hasar oluştu.

"Camlar bomba gibi patladı"

Yangını görerek itfaiyeye haber veren esnaf Şükrü Ceylan, camların bomba gibi patladığını söyledi.

İlk müdahaleyi kendilerinin yaptığını belirten Ceylan, "Yangın tüplerini alıp köpük sıkmaya başladık ama bizim müdahalemiz yeterli olmadı. İçeride bir kişi vardı. 'Ona bir şey oldu' diye çok korktuk, şükür bir şey olmadı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler