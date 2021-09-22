Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri

AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte "Sürdürülebilir Ulaşım Farkındalık Korteji" düzenlendi.

KONYA (AA) - Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte "Sürdürülebilir Ulaşım Farkındalık Korteji" düzenlendi.

Şehirde bisiklet, scooter, kay kay türü çevreci ulaşım araçlarının yaygınlaştırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla "Avrupa Hareketlilik Haftası" içinde düzenlenen yürüyüş Aslanlıkışla Caddesi'nden başladı.

Yürüyüşe, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Gençlik ve İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Büyükşehir Belediyespor Bisikletçileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören kortejinin bisikletlilerden oluşan korteji Kılıçarslan Meydanı'nda sona erdi.

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve beraberindeki protokol üyeleri Kılıçarslan Meydanına kurulan stantları gezdi, öğrencilerle sohbet edip, platform üzerinde bisikletle akrobasi hareketleri yapan sporcuları izledi.

Etkinliğin sonunda "Bisiklet Şehri Konya Temalı" fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödüllerini vermeden önce bir konuşma yapan Başkan Altay, "Gelişmiş toplumlarda kent trafiğini çözmenin ve sağlıklı yaşamanın temel yolu bisiklet. Avrupa'da bir çok şehir artık bisiklet ulaşımda bisiklet kullanmaya başladı. Biz de Konya olarak Türkiye'de buna öncü olabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Konya 550 kilometrelik bisiklet yoluyla şu anda açık ara Türkiye'de en çok bisiklet yoluna sahip şehir. 2024 yılına kadar 80 kilometrelik yol daha açarak merkezden çevreye doğru bisikletle güvenli bir yol için çaba harcıyoruz." dedi.

Program dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri

Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri

Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri

Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında 'Küfrü bana ediyorlar' diye isyan etti

Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında "Küfrü bana ediyorlar" diye isyan etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Rüya Tabirleri Rıza Çalımbay Lionel Messi
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Emre Kılınç Cengiz Ergün Güzel Sözler Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 17:05:27. #1.11#