Konya'da av tüfeği ile vurulan kişi öldü
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Konya'da av tüfeği ile vurulan kişi öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde av tüfeği ile vurulan kişi hayatını kaybetti.

Konya'da av tüfeği ile vurulan kişi öldü
08.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:39

Konya'nın Ereğli ilçesinde av tüfeği ile vurulan kişi hayatını kaybetti.

Aralarında husumet bulunan M.Ö. (72) ile M.V, (42) İvriz yolu Yazlık mevkisinde karşılaştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, yanında bulunan av tüfeği ile M.V'ye ateş etti, M.V. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, M.Ö'yü gözaltına aldı.

Cinayetin arazi anlaşmazlığı yüzünden işlendiği iddia edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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