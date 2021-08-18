Konya'da aşure geleneği yaşatılıyor
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Konya'da aşure geleneği yaşatılıyor

Konya'da aşure geleneği yaşatılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın katılımı ile Aşure Günü dolayısıyla Kapu Camii önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının 10'uncu günü kutlanan Aşure Günü dolayısıyla Kapu Camii önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Çeşitli ziyaretler ve incelemeler yapmak üzere Konya'da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile birlikte AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Selman Avcı Konyalılara aşure ikramında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, en güzel geleneklerimizden birinin gönüllerimizi ve sofralarımızı şenlendiren aşure olduğunu belirterek, bu güzel günlerin birliğe vesile olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Paylaşmanın ve yardımlaşmanın doruk noktaya ulaştığı aşure günlerinde bu güzel geleneği yaşatmak için gayret gösteriyoruz. Bu mübarek günlerin şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine bereket getirmesini temenni ederim." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kapu Camii ile birlikte Kültürpark'ta da vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Kaynak: Bültenler

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