Son dakika haber... ŞEHİT PİLOTUN CENAZESİ, MORGA KALDIRILDI
Gelen son dakika haberine göre Konya'da kaza kırıma uğrayan uçakta şehit düşen Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (38) cenazesi, otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konya'da kaza kırıma uğrayan uçakta şehit düşen Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (38) cenazesi, otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza- kırım ekipleri ise uçağın düştüğü alandaki çalışmalarını sürdürüyor.
Şehit Gençcelep'in cenazesinin yarın 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderilmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı