Konya'da askeri uçak kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu (3)
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Konya'da askeri uçak kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu (3)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Konya'da askeri uçak kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu (3)

ŞEHİT PİLOT TÜRK YILDIZLARI'NDA 100 SAAT UÇUŞ YAPMIŞKonya'da kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları uçağının pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (38), 1 Eylül tarihinde İzmir Çiğli Hava Üs Komutanlığı'ndan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na atandığı belirtildi.

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ŞEHİT PİLOT TÜRK YILDIZLARI'NDA 100 SAAT UÇUŞ YAPMIŞ

Konya'da kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları uçağının pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (38), 1 Eylül tarihinde İzmir Çiğli Hava Üs Komutanlığı'ndan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na atandığı belirtildi. Trabzonlu evli, 3 ve 8 yaşlarında 2 çocuk babası şehit pilot Gençcelep'in, Türk Yıldızları'nda 100 saat uçuş yaptığı öğrenildi. 

Uçağın kaza kırıma uğrama anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.  

 


Konya'da askeri uçak kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu (3)
Konya'da askeri uçak kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu (3)
Konya'da askeri uçak kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu (3)
Konya'da askeri uçak kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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