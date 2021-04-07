Konya'da askeri gösteri uçağı düştü
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Konya'da askeri gösteri uçağı düştü

Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağı düştü.

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Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağı düştü.

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi.

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının saat 14.15'te Konya'da düştüğünü açıkladı.

Konya'da askeri gösteri uçağı düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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