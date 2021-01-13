Konya'da aşı odaları tamamlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "Aşı Uygulama Odası" oluşturulması hakkında il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıya istinaden Konya merkezde 100, ilçelerde 130 olmak üzere toplam 230 aşı odası hazırlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "Aşı Uygulama Odası" oluşturulması hakkında il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıya istinaden Konya merkezde 100, ilçelerde 130 olmak üzere toplam 230 aşı odası hazırlandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 7 Ocak'ta 81 il sağlık müdürlüğüne "Hastanelerde Aşı Uygulama Odası Oluşturulması Hakkında" resmi yazı gönderilmişti.

Bu kapsamda Konya'da da "Aşı Uygulama Odası" hazırlıkları tamamlandı.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Konya Şehir Hastanesinde 25, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 20, Numune Hastanesinde 20, Meram Devlet Hastanesinde 20, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum Çocuk Hastanesinde 15 ve ilçelerde de 130 olmak üzere toplam 230 uygulama odası hazırlandı.

Uygun koşullarda aşıların saklanıldığı hastanedeki aşı uygulama odaları, aşı dolabı, buz akülerinin olduğu aşı taşıma çantası, hastalarda aşıya bağlı istenmeyen etki oluşması halinde müdahale edebilmek için ekipmanlar, oksijen, vakum, elektrik setleri, hasta başı ünitesi ve sedye ile düzenlendi.

Öte yandan Kovid-19 aşılarının Konya'ya da ulaştığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat