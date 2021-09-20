Konya'da arkadaşlar arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Haberler
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Konya'da arkadaşlar arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Konya'da arkadaşlar arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

İddiaya göre, bir evde buluşan arkadaş grubu arasında henüz bilinemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda kalbinden bıçaklanan Niyazi Ertan (22), evde çıkarak kaçmaya başladı. Ertan, bir süre sonra Apak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ertan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Konya'da arkadaşlar arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri
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