Konya'da Arının Soktuğu Kişi Öldü

Konya'da bir kişi arı sokması sonucu yaşamını yitirdi.

Ahmet Dural (40), merkez Selçuklu Yukarı Pınarbaşı Mahallesi 16810. Sokak'taki bağevinde, komşuları tarafından hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Dural'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Dural'ın öğle saatlerinde bir komşusunu arayarak kendisini arı soktuğunu söylediği öğrenildi.

Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu belirtilen Ahmet Dural'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Hanifi Mülayim, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, komşusu Ahmet Dural'ın öğle saatlerinde kendisini arayıp arı soktuğunu söylediğini, bir süre sonra aradığında ise ulaşamadığını anlattı.