Konya'da arazide erkek çocuk cesedi bulundu

Konya'da arazide erkek çocuk cesedi bulundu

Konya'da tarım arazisinde bir erkek çocuk cesedi bulundu.

05.11.2019 21:15 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:20
Konya'da arazide erkek çocuk cesedi bulundu

Konya'da tarım arazisinde bir erkek çocuk cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde bir tarım arazisinde erkek cesedi olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine olay yerine giden Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede yaptığı araştırmada, şahsın bıçakla öldürüldüğünü saptadı. Afganistan uyruklu bir kişiye ait olduğu tahmin edilen cesedin 16-17 yaşlarında bir erkek çocuğa ait olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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