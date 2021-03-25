Konya'da arazi anlaşmazlığı cinayeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konya'da arazi anlaşmazlığı cinayeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da arazi anlaşmazlığı cinayeti

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi evinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi evinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Doğanhisar ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. (21), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan İbrahim Doğan'ı (61) evinin önünde ruhsatsız av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İbrahim Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, M.Ç. olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mehmet Özhaseki Jülide Sarıeroğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Sergen Yalçın Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Hollanda
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da arazi anlaşmazlığı cinayeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 22:14:00. #1.14#
title