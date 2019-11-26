Konya'da aranan 3 şüpheli gözaltına alındı

26.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:41

Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen şafak operasyonunda, aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan şafak operasyonunda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan R.K. (24), A.B. (38) ve M.K'yi (37) gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA