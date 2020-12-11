Konya'da Aralık ayında güneşli hava keyfi

Konya'da Aralık ayında güneşli hava keyfi

KONYA - Konya'da Aralık ayının ortasında güneşli havanın etkili olmasıyla vatandaşlar günü parklarda değerlendirdi.

Konya'da Aralık ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle vatandaşlar da parklarda vakit geçirdi. Kültürpark'ta bulunan süs havuzundaki kuğu ve ördekler ise öğle saatlerinde açan güneşin tadını çıkardı. Konya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin bakımını yaptığı kuğu ve ördeklerin yüzmesi de renkli görüntüler oluşturdu.

Güzel bir günde parka gelip oturduklarını söyleyen Seyit Akgün, "Bir hava alalım dedik, pandemi süreci sıkıntılı. İnsanlarımız zor durumda. Güzel günleri değerlendirmek lazım diye düşünüyorum" dedi.

Galip Çiftçi de aralık ayında güneşli bir havayı bulmanın zor olduğunu belirterek, "Şu da bir gerçek; bütün her şey, düzen değişti. Hava şartlarının düzeni bozuldu. Şu aralık ayında, böyle sıcak havada güneşli olması güzel ama öbür türlü düşündüğümüz zaman toplum yararına olsun, çiftçimiz yararına olsun çok büyük bir sıkıntı. Şu anda pandemi döneminde de bu güneşli sıcak havayı değerlendirmek istedik" şeklinde konuştu.

Nazım Yıldırım ise mevsimlerin değiştiğini ifade ederek, "Artık her şeyin arkasında hayırlısıyla, nasip olursa, inşallah ferahlık çıkacak. Şu anda gerçekten de sadece Konya değil tüm Türkiye'nin üzerinde bir sıkıntı var. Cenab-ı Allah hayırlısıyla yağışları nasip eder. Millet güzel bir refaha kavuşur. Dua ettik bugün yağış olması için. Herkese Cenab-ı Allah hayırlı şeyler versin" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU