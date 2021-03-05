Konya'da araçta 4 kilo 55 gram eroinin ele geçirilmesiyle ilgili iki zanlı tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde araçta 4 kilo 55 gram eroinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde araçta 4 kilo 55 gram eroinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan U.B, (28), Ş.A. (45) ve D.K'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.K, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Öte yandan U.B. hakkında kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, dün Seydişehir ilçesindeki uygulama noktasında durdurdukları araçta 4 kilo 55 gram eroin ele geçirmiş, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun