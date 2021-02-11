Konya'da aracıyla seyir halindeki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
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Konya'da aracıyla seyir halindeki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

11.02.2021 00:49 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:52
Konya'da aracıyla seyir halindeki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı.

Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı.

Meram ilçesi Karakurt Caddesi'nde Kamil Başarılı'nın (46) silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan Mustafa K. (28) ve Bahattin Y'nin (26) adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Mustafa K. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, Bahattin Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay

Meram'da, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Kamil Başaralı, olay yerinde hayatını kaybetmiş, olayın ardından bir seraya saklanan şüphelilerden ikisi, kendilerini gözaltına almak isteyen polise tabancayla ateş açmış, bir süre polise direnen şüpheliler, kısa süre sonra gözaltına alınmıştı.

Öldürülen Başarılı'nın, kaçak alkol satışı yapan zanlılardan alkol alarak 150 lira borçlandığı, parayı ödemediği için takip edilerek, zanlılardan Mustafa K. tarafından silahla vurulduğu iddia edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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