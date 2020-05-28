Konya'da arabalı sinema etkinliğine rekor katılım
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Konya'da arabalı sinema etkinliğine rekor katılım

Konya'da arabalı sinema etkinliğine rekor katılım Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi korona virüs (Covid-19) salgının ardından kademeli olarak normalleşme sürecinde vatandaşları araba sinemasında buluşturdu.

28.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:21

Konya'da arabalı sinema etkinliğine rekor katılım

KONYA - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi korona virüs (Covid-19) salgının ardından kademeli olarak normalleşme sürecinde vatandaşları araba sinemasında buluşturdu. 'Naim' filminin sinemalardan sonra ilk defa sergilendiği araba sinemasına vatandaşlar yaklaşık bin araçla rekor katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Covid-19 salgınına dair olumlu açıklamaları sonrasında tüm ülkede normale dönüş çalışmaları hız kazandı. Selçuklu Belediyesi bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından vatandaşlara araba sineması düzenledi. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu otoparkında düzenlenen ve sinemalardan sonra ilk defa gösterilen ve Milli Halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan 'Naim' filmini izlemeye vatandaşlar yaklaşık bin araçla rekor katılım sağladı. Çevredeki vatandaşların rahatsız olmaması adına görüntü alana kurulan 3 ekranda verilirken, ses ise özel olarak ayarlanan frekansla alandaki vatandaşların araç radyolarından verildi. Etkinlik alanındaki vatandaşlar ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Türkiye'de ilk defa bu kapsamda, bu büyüklükte bir etkinliği düzenliyoruz"

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Sadece ülke olarak değil insanlık olarak zor bir süreci yaşıyoruz. Bu süre zarfında biz Selçuklu Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda pek çok program gerçekleştiriyoruz ama toplu bir etkinlik organizasyonu bu zamana kadar yapmamıştık. Sürecin biraz daha rahatlamasıyla birlikte ve hemşehrilerimizin de talepleri doğrultusunda böyle bir arabalı sinema etkinliğini düzenleme kararı aldık. Türkiye'de ilk defa bu kapsamda, bu büyüklükte bir etkinliği düzenliyoruz. Hakikaten evde kaldığımız bu süre zarfında insanlarımız ne kadar evde vakit geçirirlerse geçirsinler, dışarıda bir etkinliği özlemiş durumdalar. O yüzden böyle bir etkinliğe katılım sağlamaları bizim için önemliydi. Yoğun ciddi bir katılım var. Hemşehrilerimiz özlemişler birlikte olmayı, bir arada olmayı biz de buna aracılık etmiş olduk. Selçuklu Belediyesi olarak bir ilki daha bugün gerçekleştiriyoruz. Konya'da ilk defa arabalı sinema etkinliğini Selçuklu Belediyesi olarak biz gerçekleştirmiş olduk ve ciddi manada da bir katılım oldu. Yaklaşık bin araçlık bir katılım söz konusu. Gelen bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konya'da arabalı sinema etkinliğine rekor katılım

Kaynak: İHA

Manşet

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