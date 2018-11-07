Konya'da "Ara Malı İthalatı ve Yerlileştirme" Paneli

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından, yerli üretime ilişkin bilgilendirme yapılması ve farkındalık sağlanması amacıyla düzenlenen panelde, ithalatı yüksek ara ürünlerin Türkiye'de üretilmesi konusu tartışıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansı Koordinasyon Daire Başkanı Nuri Barış Tartıcı, bir otelde düzenlenen, "Ara Malı İthalatı ve Yerlileştirme" panelinde, dışa bağımlılığın azaltılmasında yerli üretimin hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Yerli üretimin daha etkin hale getirilmesi için ülke çapında çalışmalar yapıldığını belirten Tartıcı, şöyle konuştu:

"Eğer ticarette ithalat lehine bir açığınız varsa, bunun finansmanı gerçekten bir ülke için hayati öneme sahip oluyor. Finansal dar boğazlar yaşadığımız bu dönemde, bunun önemini daha yakından yaşıyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilir bir üretim yapısı, sürdürülebilir bir dış ticaret yapısını da gerekli kılıyor. Bizim için kıymetli olan şu, aslında Türkiye ekonomisinin, üretiminin önemli bir kısmı Anadolu'nun belirli sayıda kentinde yoğunlaşmış durumda. Dolayısıyla 8-10 ilimiz Türkiye'deki üretimin, sanayinin yüzde 80'den fazlasını karşılıyor."

Tartıcı, çalışmaların ithal ara malı bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunacağına inandığını ifade etti.

"Ara malları, ithalatımızın yüzde 70'ini oluşturuyor"

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da ülkede 7'den 70'e herkesin milli duygularla yerlileşme ve millileşme seferberliğine katkıda bulunduğunu söyledi.

Konya sanayisinin bu konuda önemli adımlar atabilecek potansiyele sahip güçlü bir sanayi olduğunu belirten Toprak, "Ara malları, ithalatımızın yüzde 70'ini oluşturuyor. 2000 yılında yaklaşık 20-30 milyar dolarlık ara malı ithalatı varken, bugün 170 milyar dolar civarında. Bu, dışarıya bağımlı olmak, dış ticaret açığımızın yükselmesi demek." diye konuştu.

Ülkede üretimi mümkün ürünlerin hızla üretilmesiyle dışa bağımlılığın azalacağına işaret eden Toprak, bunun millileşme ve yerlileşmenin büyük bir başlangıç adımı olmasını diledi.

MEVKA Genel Sekreteri Savaş Ülger de yaptıkları saha çalışmasında ithalat oranı yüksek, Türkiye'de üretilebilecek 43 ürün tespit ettiklerini dile getirdi.

Ürünleri mümkün olduğunca yerlileştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Ülger, "Sanayide bu ürünleri üretme potansiyeline sahip şirketlerin belirlenmesini amaçlıyoruz. Tespitlerin tamamlanmasının ardından 2019 yılında açıklanması planlanan 'mali destek programı' ile ithal ara malının bölgemizde üretilmesine mali destek vermeyi planlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Sanayi Hizmetleri Daire Başkanı Ali Murat Sürekli ile Karaman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, katılımcılara ara malı ithalatı ve yerli üretime ilişkin bilgi verdi.