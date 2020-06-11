Konya'da apartman çatısında çıkan yangın korkuttu
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Konya'da apartman çatısında çıkan yangın korkuttu

Konya'da 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Konya'da apartman çatısında çıkan yangın korkuttu
11.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:08

Konya'da 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Acarlar Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatısından yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çatıda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Apartmandakilere korku dolu anlar yaşatan yangında çatının bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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