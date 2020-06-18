Konya'da anne ve kızının öldüğü kaza anı kamerada
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Konya'da anne ve kızının öldüğü kaza anı kamerada

Konya'da anne ve kızının öldüğü kaza anı kamerada Konya'da kavşakta kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu anne ve kızının hayatını kaybettiği, oğlunun da yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

18.06.2020 20:20 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:08

Konya'da anne ve kızının öldüğü kaza anı kamerada

KONYA - Konya'da kavşakta kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu anne ve kızının hayatını kaybettiği, oğlunun da yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Karatay ilçesi Adana çevre yolu Küçükkumköprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan İ. idaresindeki 42 DZ 664 plakalı kamyon ile Ali Yıldız idaresindeki 42 NA 746 plakalı hafif ticari araç kavşaktan geçmek istedikleri sırada çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki alçak zemine inip duvara çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif ticari araçtaki Fatma Yıldız ile kızı Emine Pala'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kadının oğlu sürücü Ali Yıldız ise ağır yaralı olarak Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde aracını bırakan kamyon sürücüsü ise polise giderek teslim oldu. Anne ve kızının cenazesi Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılırken, Ali Yıldız'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bir süredir kanser tedavisi gören Fatma Yıldız'ın muayene için gittiği hastaneden oğlunun kullandığı araçla evine döndüğü öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kamyonun kırmızı ışıkta geçerek hafif ticari araca çarptığı görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayı gören Ahmet Akkoç, "Biz ölen kişilerle kırmızı ışıkta bekliyorduk. Kumköprü Caddesinden geliyordum, ışıkta durduk. Sarı yandı biz yürümedik. Yeşil yanınca adam kalktı. Ben o anda Karaman tarafından gelen kamyon gördüm, önce vurdu daha sonra frene bastı. Kaza yapan aracın 3 metre havaya kalktığını gördüm. Arabanın yanına gittiğimde zaten kanlar akıyordu" dedi.

Konya'da anne ve kızının öldüğü kaza anı kamerada

Kaynak: İHA

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