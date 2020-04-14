Konya'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı Konya'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Konya'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Selçuklu ilçesi Fırat Caddesi Kavşağında, hasta taşıyan 42 FDT 10 plakalı ambulans, 42 BVH 76 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulansın şoförü yaralanırken, içerisinde bulunan sağlık görevlileri ile otomobil şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ambulans şoförü, ihbar üzerine olay yerine gelen başka bir ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Devrilen ambulanstaki hasta ise Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Kaynak: AA