Konya'da altın dolandırıcılığı davası Konya kent merkezi ile İstanbul'daki kuyumculardan, indirim çadırında sattıktan sonra geri ödeme vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karıştığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya kent merkezi ile İstanbul'daki kuyumculardan, indirim çadırında sattıktan sonra geri ödeme vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karıştığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Musa Göksu, tutuksuz yargılanan Hasan Göksu, Mehmet Göksu, Mehmet Ali D, Özen Y, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Musa Göksu, savunmasında, kimseyi kandırma amacıyla hareket etmediğini ileri sürerek, suçlamaları reddetti.

Olaydan sonra İstanbul'a gitmesinin bir kaçış olmadığını iddia eden Göksu, İstanbul'a ailevi nedenlerle gittiğini savundu.

Göksu'nun avukatı Hasip Şenalp de müvekkilinin suç işleme kastı taşımadığını öne sürdü.

Müvekkilinin tahliyesini talep eden Şenalp, "Müvekkilim müştekilerin zararını ödeyecektir. Kendisi tamamen ailevi nedenlerle Konya dışına çıkmıştır. Eylem kesinlikle dolandırıcılık değildir, tamamen hukuki ihtilaf niteliğindedir. Bir suç olduğu varsayılsa bile bu ancak güveni kötüye kullanma olabilir." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Hasan Göksu ise ağabeyi Musa Göksu'nun, kendisiyle yaşadığı tartışma yüzünden İstanbul'a gitmiş olabileceğini söyledi.

Göksu, "Olay günü ağabeyimin bir yasak ilişkisi olduğunu öğrendim, tartıştık. Birbirimize hakaretler ettik ve kendisini tehdit ettim. O akşam Konya'dan ayrılmış. Ben de bunu ertesi sabah öğrendim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Müştekilerden Ahmet R. ise sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Musa Göksu'nun kendisinden de bir çadır kampanyasında satmak üzere altın aldığını ve geri ödemediğini savunan Ahmet R, "Musa, hepimizi kandırdı. Bizim 1200 gram altınımızı aldı. Bugünkü değeri 500 bin lira kadardır. Zararımın karşılanmasını istiyorum. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

İddiaya göre, merkez Meram ilçesindeki Bedesten Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan Musa Göksu, Temmuz 2019'da kuracağı stantta vatandaşa ucuza altın satma vaadiyle kentteki kuyumcular ile İstanbul'da bulunan altın toptancılarından, ileri tarihte geri ödeme şartıyla yaklaşık 30 kilogram altın almıştı.

Göksu, dükkanının önüne açtığı indirim standının son gününde, kendi dükkanındaki altınlar, kurduğu stantta yaptığı satıştan elde ettiği para ve kalan altınları da alarak kayıplara karışmıştı.

Konyalı 15 esnaf, 24 Temmuz'da dükkanın kapalı olduğunu görünce aradıkları Musa Göksu'ya ulaşamayınca Konya Cumhuriyet Başsavcılığına dolandırıldıkları iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Soruşturma kapsamında aranan Göksu İstanbul'da yakalanmış, hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: AA