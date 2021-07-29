Konya'da alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

Konya'da alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 zanlı gözaltına alındı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kosova Mahallesi Şükrü Efendi Sokak'taki bir eve 2 arkadaşıyla alacağını istemeye gelen Veysel Yiğit (34) ile borçlu Bayram T. (36) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Bayram T, tabancayla Yiğit'i karnından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Yiğit, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra Yiğit'in arkadaşları tarafından darbedilen Bayram T'yi yakaladı.

Şüpheli ve maktulün "kasten yaralama", "tehdit", "güveni kötüye kullanma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli Bayram T. ile olaya karıştıkları ileri sürülen maktulün arkadaşları Osman Ç. (48) ve Kamuran K'yi (38) de gözaltına aldı.

Emniyete götürülen 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Tanju Bilgiç Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut
Magazin Reynmen Müge Anlı Düm Tek Tek İrem Derici
Spor Ali Koç Metin Oktay Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 10:54:59. #1.15#

title