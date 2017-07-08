Konya'da akademisyenlere FETÖ operasyonu: 20 gözaltı



KONYA - Konya merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında üniversite çalışanlarına düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Selçuk ve Necmettin Erbakan Üniversitelerinde akademisyen ve idareci olan görev yaptığı iddia edilen 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Konya merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında adreslerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.