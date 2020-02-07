Konya'da aileler sabah namazında buluşacak
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Konya'da aileler sabah namazında buluşacak

Konya'da aileler sabah namazında bir araya gelecek.

07.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:58
Konya'da aileler sabah namazında buluşacak

'da aileler sabah namazında bir araya gelecek.


Cihannüma Derneği tarafından 'Ailece sabah namazında buluşuyoruz' programı 9 Şubat Pazar günü Sultan Selim Camisinde gerçekleştirilecek.


Cihannüma Derneği Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Seleş, Türkiye genelinde düzenlenecek programın 'in yanı sıra 8 Şubat Cumartesi günü Ereğli, Akşehir, Çumra, Seydişehir ve Beyşehir ilçelerininde de yapılacağını söyledi. Seleş, "Çocuklarımıza rol model olacak anne ve babalarımızın bir sorumluluğu olduğu düşüncesiyle böyle bir faaliyeti ilimizde gerçekleştireceğiz. Kuşaklar arasındaki bağın güçlenmesi, büyüklerin örnek alınıp, küçüklere örnek olması hedefiyle diyoruz ki; tut çocuğunun elinden, çocuk da tutsun babasının annesinin elinden birlikte yürüsünler camiye" dedi.


Seleş, tüm aileleri çocuklarıyla beraber camilerde düzenlenecek programa davet etti. - KONYA

Kaynak: İHA
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