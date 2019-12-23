Konya'da ahır yandı, 240 hayvan telef oldu
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Konya'da ahır yandı, 240 hayvan telef oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 240 hayvan telef oldu.

23.12.2019 21:27 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:32
Konya'da ahır yandı, 240 hayvan telef oldu

'nın ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 240 hayvan telef oldu.


Yangın, saat 17.30 sıralarında Kulu ilçesi Altılar Mahallesi'nde Serhan Özdemir'e ait ahırda çıktı. Edinilen bilgiye göre, ahırda yangın çıktığı ihbarı üzerine adrese ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. ekipleri yanan alanda soğutma çalışması yaptı. Elektrik teçhizatında meydana gelen kısa devre sonucu çıktığı değerlendirilen yangında büyük çapta zarar meydana gelirken, ahır içerisinde bulunan 200 adet küçükbaş ve 40 adet büyükbaş hayvan telef oldu.


Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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