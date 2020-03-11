Konya'da ahır çöktü: 29 küçükbaş hayvan telef oldu
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Karatay, Konya, 3. Sayfa

Konya'da ahır çöktü: 29 küçükbaş hayvan telef oldu

Konya'da ahır çöktü: 29 küçükbaş hayvan telef oldu Konya'da bir çardağın çatısının çökmesi sonucu 29 küçükbaş hayvan telef oldu.

11.03.2020 20:07 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:07
Konya'da ahır çöktü: 29 küçükbaş hayvan telef oldu

Konya'da ahır çöktü: 29 küçükbaş hayvan telef oldu

KONYA - Konya'da bir çardağın çatısının çökmesi sonucu 29 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Kamil Acar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde küçükbaş hayvanların bulunduğu Cuma Kalkan'a ait çardağın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çardağa gelen Cuma Kalkan'ın oğullarının çatının çöktüğünü fark etmeleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çöken çardakta küçükbaş hayvanları çıkarmak için çalışma başlattı. Kepçe yardımıyla kaldırılan molozların altından 5 kuzu, 24 tane koyun telef olmuş halde çıkarıldı. Enkaz altında kalan 5 koyun ve 1 köpek ise yaralı olarak kurtarıldı. Çardak çatısının geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle ağırlaşarak çöktüğü üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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