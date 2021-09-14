Konya'da Ahilik Haftası 'şet kuşanma' töreniyle kutlandı - Haberler
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Konya'da Ahilik Haftası "şet kuşanma" töreniyle kutlandı

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Konya'da Ahilik Haftası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Ahilik Haftası'na ilişkin, "Bu sadece bir etkinlik değil, bizim manevi değerlerimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmemiz için büyük bir fırsat." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Ahilik Haftası'na ilişkin, "Bu sadece bir etkinlik değil, bizim manevi değerlerimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmemiz için büyük bir fırsat." dedi.

Konya'da 34. Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, mehter takımı eşliğinde Mevlana Bulvarı'ndan Bedesten Çarşısı'ndaki alana yürüyüş yapıldı.

"Ahilik, kazancın helal olmasına dikkat etmek demektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Tarihi Kapu Camii önündeki törende, ahiliğin bir yaşam tarzı olduğunu belirtti.

Ahiliğin "kardeşlik" demek olduğuna dikkati çeken Usta, "Bu, sadece bir etkinlik değil, bizim manevi değerlerimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmemiz için büyük bir fırsat. Ahilik demek kazancının helal olmasına dikkat etmek demek, kanaatkar olmak demek. Selçuklu'dan bugüne gelen ahiliği tekrar canlandıran, bize hatırlatan emeği geçen bütün teşkilat mensuplarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Vali Vahdettin Özkan ise alın teriyle çalışan esnafla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Özkan, gelecek nesillere aktarılacak değerlerde esnafın önemli bir yerde olduğunu belirterek, "Maneviyatımızın, kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması yönünde esnafımız, bu işin lokomotifi olmuştur. Topluma ruh veren, toplumsal, kültürel, inanç değerlerimizi ve helal çalışma dairesindeki gelenekleri gelecek kuşaklara da aktarılan ahilik kurumu bütün insanlık tarafından örnek alınması gereken bir kurum olduğu hep ifade ediliyor." diye konuştu.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak da ahilik kültürünün, ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük ve güveni, saygılı olmayı, hak ve hukuka riayet etmeyi esas aldığını vurguladı.

Programda, şet kuşanma töreni düzenlendi, Türkiye'de Yılın Ahi Çırağı seçilen Özgür Demirci ile yılın ahilerine ödülleri verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Ustalardan Miras Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserlerden oluşan serginin açılışının da yapıldığı etkinlikte, şehir merkezinde ahiliğin ve kültürünün anlatıldığı 16 sayfalık nostaljik Devran-ı Ahi Gazetesi'nin dağıtımı da yapıldı.

Törene, AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem ve Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, merkez ilçe belediye başkanları ve esnaf katıldı.

Kutlamalar, 19 Eylül'e kadar düzenlenecek programlarla sürecek.

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Konya'da Ahilik Haftası 'şet kuşanma' töreniyle kutlandı - Haberler
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