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Konya'da ağlara takılı kalan martıyı balıkçı kurtardı

AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Konya'da ağlara takılı kalan martıyı balıkçı kurtardı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl yüzeyinde balık avı için serilen ağlara takılan martıyı balıkçı kurtarıldı.

ÇİFTLİK, NİĞDE (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl yüzeyinde balık avı için serilen ağlara takılan martıyı balıkçı kurtarıldı.

Beyşehir Gölü'nün Çiftlik Mahallesi açıklarında teknesiyle balık avına çıkan balıkçı İbrahim Erdoğan, bir gün önce ağlarını serdiği bölgeye geldiğinde bir martının ağ gözlerine takılarak uçamadığını fark etti.

Teknesiyle ağların yanına yaklaşan İbrahim Erdoğan, martıyı kurtararak doğal yaşam alanına saldı.

İbrahim Erdoğan, gazetecilere, martıyı kurtardığı için mutlu olduğunu söyledi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

İbrahim Erdoğan, Beyşehir Gölü, Çiftlik, Konya, Güncel, Haberler

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