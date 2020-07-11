Konya'da ağıl yangını Konya'nın Kulu ilçesinde bin küçükbaş kapasiteli ağıl, yangında zarar gördü.

Konya'nın Kulu ilçesinde bin küçükbaş kapasiteli ağıl, yangında zarar gördü.

İlçeye 33 kilometre uzaklıktaki Sarıyayla Mahallesi'nde, Adem Cömert'e ait bin küçükbaş hayvan kapasiteli ağılda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgar nedeniyle kısa sürede alevler ahşap çatıya sıçrayarak büyüdü. Ağıl dışında bulunan kışlık saman stoğuna da sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldü.

Boş olan ağıl, yangında kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA