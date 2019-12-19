Konya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Konya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Konya'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

19.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:12
Konya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İsmail Küçüker (45) idaresindeki 42 DEH 57 plakalı otomobil, merkez ilçesi Fetih Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde sıkışan ve kalbi duran Küçüker'e araç içerisinde müdahale etti.

Küçüker, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu otomobilden çıkarıldı.

Ağır yaralı olarak Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Küçüker, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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