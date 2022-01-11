Konya'da ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde evlerinin önünde çıkan tartışmada ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanığa "kardeşi kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Aslan ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamı duruşmada tekrarladığı mütalaasında, "Sanık ve ağabeyi olan maktul arasında olay günü tartışma çıktığı, sanığın, maktulü 13 bıçak darbesi vurmak suretiyle öldürdüğü anlaşılmıştır." ifadesine yer verdi.

Sanığın "haksız tahrik altında üst soyu kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Aslan, önceki beyanlarını tekrarladı, beraatini istedi.

Sanık avukatı da "Müvekkilimin psikolojik sorunları bulunmaktadır. Olay bu nedenle meydana gelmiştir. Müvekkilimin beraatini istiyoruz. Mahkemeniz aksi kanaatteyse akıl hastalığına ilişkin güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Uğur Aslan'a "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet bu cezayı, takdiri indirimle müebbet hapis cezasına düşürdü.

Sanığın tutukluluk hali devam edecek.

Olay

Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyad Hamza Sokak'ta geçen yıl 5 Mayıs'ta yaşanan olayda Uğur Aslan (19), tartıştığı ağabeyi Rahim Aslan'ı (35) bıçakla yaralamış, ağabey Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra yakalanan Uğur Aslan, tutuklanmış, hakkında "üst soyu kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri

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