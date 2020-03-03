Konya'da Afganlı 1 kişi 'koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alındı
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Konya'da Afganlı 1 kişi 'koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alındı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Afganistan uyruklu S.İ., öksürük ve yüksek ateş şikayeti üzerine 'koronavirüs' şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

03.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:08
Konya'da Afganlı 1 kişi 'koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alındı

KONYA'nın ilçesinde uyruklu S.İ., öksürük ve yüksek ateş şikayeti üzerine 'koronavirüs' şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı. 

Ereğli'de 1 hafta önce yurda kaçak yolla giren Afgan S.İ.'nin öksürük ve yüksek ateş rahatsızlığı olması üzerine çevredekiler 112 Acil'i arayıp verdi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ. adlı erkek hasta, Afganistan uyruklu olması üzerine tedbir amaçlı 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. S.İ.'nin 'koronavirüs' olup, olmadığı yapılan tetkik sonuçlarının ardından netleşeceği belirtildi.  


Kaynak: DHA

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