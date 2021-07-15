Konya'da açılan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor
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Konya'da açılan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor

Konya'da açılan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Ankara'dan sonra Konya'da da açılan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) yeni eğitim öğretim yılı için öğrencilerini bekliyor.

Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Ankara'dan sonra Konya'da da açılan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) yeni eğitim öğretim yılı için öğrencilerini bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ arasında imzalanan protokolle Konya'ya, ASELSAN MTAL kazandırıldı.

Merkez Selçuklu ilçesinde savunma sistemleri üzerine eğitim verecek ASELSAN Konya MTAL, elektrik-elektronik ve makine teknolojisi alanında 60 öğrenci kabul edecek.

İki dalda, 5 yıllık eğitim içeriğine sahip okula, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında elde edilen puanla merkezi sistem üzerinden başvuru yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, AA muhabirine, alan ve dal derslerinden bazılarının ASELSAN Konya eğiticileri tarafından verilecek şekilde planlandığını söyledi.

ASELSAN'ın, Türkiye ve dünyanın çok önemli bir markası olduğunu vurgulayan Büyük, "Staj, burs ve iş istihdamı konusunda ASELSAN Konya ile ortak çalışmalarımız devam edecek. Okulumuz çocuklarımızın istihdamı, geleceği ve her konuda çok değerli bir okul, öğrencilerimizi bekliyoruz." dedi.

Veliler de yoğun ilgi gösteriyor

Büyük, ASELSAN Konya'nın savunma sanayisi için önemli bir kurum olduğuna vurgu yaparak, "Velilerimiz çocuklarının, savunma sanayisinde ülkemize hizmet etme noktasında yetişmesini istiyor. ASELSAN önemli bir marka, bunun için okulumuzda da yabancı dil ağırlıklı bir yıl hazırlık eğitimi verilecek. Devamında uluslararası projeler ve faaliyetler yapılacak. Burası farklı, çok önemli ve marka bir okul olacak." diye konuştu.

Çalışma atölyelerinin ASELSAN Konya tarafından kurulacağını dile getiren Büyük, okulu tercih eden öğrencilerin çalışmış, öğrenmiş ve başarmış bir mühendis adayı konumunda mezun olacaklarını vurguladı.

ASELSAN Konya MTAL'ye öğrenci ile velilerden yoğun ilgi

Okulun psikolojik danışman ve rehber öğretmeni Sümeyra Gülbudak ise devam eden LGS tercihleri nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını paylaştı.

Okul hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğrenci ve velilere yardımcı olduklarını vurgulayan Gülbudak, "Yüzde birlik dilimden, beşlik dilime kadar birçok öğrencimiz buraya gelip bilgi alıyorlar. Mühendislik alanında devam etmek isteyen, üniversite eğitimini bu alanda sürdürmek isteyen öğrencilerimizden özellikle talep olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Okul hakkında ailesiyle bilgi almaya gelen öğrencilerden Burak Selek de mühendisliğe ve savunma sanayisine ilgisi olduğunu, ASELSAN'ın Ankara'dan sonra Konya'da da lise açmasıyla çok heyecanlandığını aktardı.

Konya'da açılan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor
Konya'da açılan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor
Konya'da açılan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor
Konya'da açılan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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