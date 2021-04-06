Konya'da 952 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı
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Konya'da 952 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Konya'da 952 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı

Konya'da 952 sentetik ecza hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Konya'da 952 sentetik ecza hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik merkez Selçuklu ilçesinde operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, bir evde yaptığı aramada, piyasaya sürülmeye hazırlanan 952 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Operasyonda 1 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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