Konya'da 91 adet tarihi eser ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da 91 adet tarihi eser ele geçirildi

Konya'da 91 adet tarihi eser ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Karapınar ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 91 adet tarihi eser ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 91 adet tarihi eser ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ve Karapınar ilçesine tarihi eser sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Araştırmaların tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, 03 VE 897 plakalı aracı Karapınar ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada, 73 adet gümüş sikke, 6 adet altın sikke, 1 adet altın bilezik, 2 adet tarihi vazo, 9 adet altın bileklik parçası olmak üzere toplam da 91 tarihi eser ele geçirildi. Ayrıca, 1 adet tabanca, 2 şarjör ve 163 tabanca mermisine de el konuldu. Araçta bulunan M. T. (46), M.K. (42), A.E. (42), S.Y. (38) ve V.U.(43) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KONYA

Konya'da 91 adet tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Sivil polislere 'Abi gelin, oyun var' diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Sivil polislere "Abi gelin, oyun var" diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konya'da 91 adet tarihi eser ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 13:48:04. #1.14#

title