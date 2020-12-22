9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

22.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:24
9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Konya'da 9 ton 230 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda, 3 zanlı yakalandı.

Konya'da 9 ton 230 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda, 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir tır dolusu kaçak tütün getirileceği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen tırı drone destekli takip sonucunda durdurdu.

Polis, tırın dorsesinde yaptığı aramada, 9 ton 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Aralarında tır sürücüsünün de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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