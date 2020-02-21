Konya'da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
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Konya'da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde farklı tarihlerde 9 evden hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 hırsızlık şüphelisinden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

21.02.2020 11:45 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:45
Konya'da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

'nın ilçesinde farklı tarihlerde 9 evden hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 hırsızlık şüphelisinden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde farklı tarihlerde 9 evden hırsızlık yapılması üzerine ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmanın ardından hırsızlık şüphelilerini tespit eden jandarma ekipleri, şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Gözaltına alınan D.G. (37), M.B. (35), N.Ç. (28), B.Ç. (25), S.İ. ve M.İ. (36) ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden N.Ç. B.Ç., S.İ. ve M.İ. tutuklanırken, D.G. ile M.B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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