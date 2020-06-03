Konya'da 85 bin lira değerinde kablo, para ve altın çalan 5 şüpheli tutuklandı
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Konya'da 85 bin lira değerinde kablo, para ve altın çalan 5 şüpheli tutuklandı

Konya'da 85 bin lira değerinde kablo, para ve altın çalan 5 şüpheli tutuklandı -Evden çaldıkları altınları kuyumcuda bozduran hırsızlık şüphelileri kameraya yakalandı Konya'da 69 bin lira değerinde telefon kablosu ve yabancı uyruklu bir kişinin evinden 15 bin lira para ile bir miktar altın çalan...

03.06.2020 20:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:24

Konya'da 85 bin lira değerinde kablo, para ve altın çalan 5 şüpheli tutuklandı

-Evden çaldıkları altınları kuyumcuda bozduran hırsızlık şüphelileri kameraya yakalandı

KONYA - Konya'da 69 bin lira değerinde telefon kablosu ve yabancı uyruklu bir kişinin evinden 15 bin lira para ile bir miktar altın çalan 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ve Karatay ilçelerinde telefon direği arasındaki kabloların çalınması üzerine harekete geçti. Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, 69 bin lira değerinde kablo çalan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin adreslerini de belirleyen polis, düzenlediği baskınla B.Ö. ve A.U'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden B.Ö. ve F.B.'nin 5 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, 1 Haziran tarihinde merkez Karatay ilçesinde bulunan yabancı uyruklu H.H.'nin evi soyuldu. Kapıyı kırarak eve giren hırsızlık şüphelilerinin 15 bin lira para ve bir miktar altın çaldığı belirlendi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayını gerekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin çaldıkları altınları bozdurma ihtimalini de değerlendirerek kuyumcular bölgesinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin çaldıkları altınları kuyumcuda bozdurduklarını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, bir araç içerisinde gördükleri Ö.F.A. ve C.Ö.'yi yaşanan kovalamacanın ardından yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde bozdurdukları altının 4 bin 630 lirası ve nakit paranın 4 bin 500 lirası ele geçirildi. Ele geçirilen paralar sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine götürüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan her iki olayın şüphelisi 5 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin etrafı kontrol etmesinin ardından apartmana girmesi ve şüphelilerden birinin kuyumcuda altınları bozdurmak için gelmesi yer alıyor.

Konya'da 85 bin lira değerinde kablo, para ve altın çalan 5 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA

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