Konya'da 848 gram esrar ele geçirildi
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Konya'da 848 gram esrar ele geçirildi

24.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:59
Konya'da 848 gram esrar ele geçirildi

Konya'nın Çumra ilçesinde bir evde yapılan aramada 848 gram esrar ele geçirildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde bir evde yapılan aramada 848 gram esrar ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Çumra Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Çumra ilçesinde ikamet eden H.S.'nin (56) evinde esrar sakladığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın 3 katlı evinin çeşitli yerlerinde yapılan aramalarda, 740 gram kubar esrar, 108 gram toz esrar, 10 uyarıcı hap ele geçirildi. Ayrıca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 42 tabanca fişeği, 1 metal arama dedektörü ile 4 adet pili, 1 muştalı bıçak, 1 kubar esrarı toz haline getiren aparata da el konuldu. H.S. gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı. - KONYA

Konya'da 848 gram esrar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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