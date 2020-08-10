Konya'da 8 kilo 160 gram eroin ele geçirildi
Konya'da bir araçta 8 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
10.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:01
Konya'da bir araçta 8 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 8 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.
Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA